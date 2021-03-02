На Сумщине брат убил сестру, тело вывез на авто и поджег Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело убитой женщины за населенный пункт, в багажнике ее же автомобиля, облил бензином и сжег.

Сегодня, 8 марта, около 00.30, в полицию обратилась 27-летняя женщина. Она рассказала, что ее мать в течение нескольких дней не выходит на связь. Выехав по месту жительства 44-летней жительницы Роменского района, правоохранители обнаружили в домовладении следы крови, однако самой женщины нигде не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Роменского районного отдела полиции установили ход событий того дня.

Оказалось, что между хозяйкой и ее 42-летним ранее судимым братом возникла ссора. В ходе которой мужчина схватился за нож и нанес им телесные повреждения сестре. Когда понял, что натворил - решил скрыть следы преступления.

Тело женщины на ее же автомобиле вывез за населенный пункт, облил бензином и поджег.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.