На Сумщине у границы задержали двух узбеков 7 марта пограничники Сумского погранотряда задержали двух граждан Узбекистана у границы с РФ.

Иностранцев обнаружили возле с. Грабовское, что в Краснопольском районе, в 200 м от российско-украинской границы, после того как они вышли из транспортного средства и направились в сторону границы.

Пограничники выяснили, что оба мужчины прибыли в Украину в установленном порядке и в дальнейшем, вероятно, в поисках работы решили незаконно пересечь российско-украинскую границу. К приграничному населенному пункту они прибыли на такси.

Сейчас граждане Узбекистана помещены в спецпомещение для составления протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст. 202 «Нарушение пограничного режима» и выяснения всех обстоятельств правонарушения, сообщает пресс-служба ГНСУ.