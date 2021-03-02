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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:33

На Сумщине за неделю зарегистрировано 1225 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 10 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 44 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен 1 человек, 17 зданий и 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 2 млн. 300 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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