В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 7 марта в 13:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по 1-му пер. Рыбалко в г. Конотоп.

О пожаре сообщили хозяева, которые, вернувшись домой, обнаружили сильное задымление в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня горючими конструкциями здания.

В 13:36 возгорание локализовали, в 13:44 –ликвидировали.

Допустимая причина - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.