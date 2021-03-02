Сумчанка забила сожителя табуретом до смерти Происшествие произошло в субботу в городе Сумы. Между сожителями внезапно возник конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. От полученных травм мужчина скончался, а вот женщина теперь дает свои показания следователям.

О преступлении в полицию сообщила соседка потерпевшего. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. На место происшествия было установлено, что мужчину при жизни сильно избили. Следовательно, совокупность полученных травм и стала причиной его преждевременной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Сумского районного управления полиции установили ход событий прошедшего дня. Выяснилось, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся с работы домой, где его ждала 67-летняя сожительница. Во время разговора между ними возник конфликт, который внезапно перерос в драку. В ходе которой женщина, не сдержав агрессии, схватилась за табурет и начала наносить удары своему противнику. А когда мужчина упал на пол, женщина вышла в другую комнату спать. А наутро обнаружила, что сожитель умер.

Сейчас женщине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.