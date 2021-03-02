Сумские флорболисты вышли в плей-офф 6-7 марта в Запорожье прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по флорболу в конференции «Левый берег» Первой лиги.

Сумские «Вороны» выиграли три поединка – у «One Way» (Белая Церковь) 5:1 (3:0, 0:0, 2:1), «Скалы-2» (Мелитополь) 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) и «Легенды» (Мелитополь) 3:2 (0:1, 1:1, 2:0 ) и проиграли хозяевам турнира «Запорожью» 4:5 (0:1, 1:2, 3:3).

В итоге они заняли второе место в конференции, набрав 27 очков и выйдя вместе со столичным «КФК» в плей-офф турнира, куда уже отобрались «Chosen» (Закарпатье) и «Лемберг-2» (Львов).

Плей-офф запланирован на 17-18 апреля в Полтаве. Сумчане сыграют в полуфинале с «избранными».