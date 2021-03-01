На Сумщине еще 139 случаев заболевания коронавирусом

За воскресенье добавилось 139 новых случаев. Выздоровело 30 человек, - всего 46532. Умер 1, - всего 696. Лечатся 2622.
В Украине 5572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2136 человек; летальных случаев - 106; выздоровели - 1734 человека; осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101).
За все время пандемии в Украине заболело - 1406800 человек; выздоровели - 1198254 лица; летальных исходов - 27 128; проведения ПЦР-тестов - 7141341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 286 случаев;
- Винницкая область - 578 случаев;
- Волынская область - 83 случая;
- Днепропетровская область - 212 случаев;
- Донецкая область - 92 случая;
- Житомирская область - 570 случаев;
- Закарпатская область - 307 случаев;
- Запорожская область - 58 случаев;
- Ивано-Франковская область - 508 случаев;
- Киевская область - 351 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 507 случаев;
- Николаевская область - 220 случаев;
- Одесская область - 298 случаев;
- Полтавская область - 94 случая;
- Ривненская область - 62 случая;
- Сумская область - 139 случаев;
- Тернопольская область - 236 случаев;
- Харьковская область - 184 случая;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 166 случаев;
- Черкасская область - 86 случаев;
- Черновицкая область - 447 случаев;
- Черниговская область - 40 случаев.