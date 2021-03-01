На Сумщине еще 139 случаев заболевания коронавирусом На утро 8 марта в Сумской области уже 49 850 случаев заболевания COVID-19.

За воскресенье добавилось 139 новых случаев. Выздоровело 30 человек, - всего 46532. Умер 1, - всего 696. Лечатся 2622.

В Украине 5572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2136 человек; летальных случаев - 106; выздоровели - 1734 человека; осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101).

За все время пандемии в Украине заболело - 1406800 человек; выздоровели - 1198254 лица; летальных исходов - 27 128; проведения ПЦР-тестов - 7141341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 286 случаев;

- Винницкая область - 578 случаев;

- Волынская область - 83 случая;

- Днепропетровская область - 212 случаев;

- Донецкая область - 92 случая;

- Житомирская область - 570 случаев;

- Закарпатская область - 307 случаев;

- Запорожская область - 58 случаев;

- Ивано-Франковская область - 508 случаев;

- Киевская область - 351 случай;

- Кировоградская область - 4 случая;

- Луганская область - 10 случаев;

- Львовская область - 507 случаев;

- Николаевская область - 220 случаев;

- Одесская область - 298 случаев;

- Полтавская область - 94 случая;

- Ривненская область - 62 случая;

- Сумская область - 139 случаев;

- Тернопольская область - 236 случаев;

- Харьковская область - 184 случая;

- Херсонская область - 34 случая;

- Хмельницкая область - 166 случаев;

- Черкасская область - 86 случаев;

- Черновицкая область - 447 случаев;

- Черниговская область - 40 случаев.