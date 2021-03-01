В Сумах в реанимацию попала 16-летняя девушка, наглотавшаяся таблеток С острым медикаментозным отравлением в больницу госпитализирована несовершеннолетняя девушка.

В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы.

По словам матери пострадавшей, сегодня, около 15:00 девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Девушка находится в больнице, по словам медиков угрозы жизни нет.

Сейчас полицией проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.