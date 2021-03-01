За буллинг над преподавателем глуховский студент получил судебное предупреждение Глуховским городским судом недавно было рассмотрено дело об административном правонарушении, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность, а именно буллинг (травля) участника образовательного процесса

Согласно обнародованных материалов, студент Глуховского агротехнического колледжа с сентября по декабрь 2020 года оказывал психологическое давление, выражающееся в угрозах и использовании нецензурной брани в адрес преподавателя. Такое поведение студента привело к ухудшению здоровья педагога – появилось чувство тревоги, беспокойство и постоянное пребывание в стрессовом состоянии.

В суде несовершеннолетний признал факт совершаемых им действий, раскаялся в содеянном и уверил участников процесса в недопустимости подобного.

Изучив материалы дела, в которых зафиксированы обстоятельства правонарушения, руководствуясь соответствующими статьями закона и учитывая то, что на момент совершения травли фигурант не достиг совершеннолетия, а также его искреннее раскаяние в содеянном, суд решил применить к студенту за совершение административного правонарушения по ст.173-4ч.1КУпАП меру воздействия в виде предупреждения, пишет Глухов.инфо.