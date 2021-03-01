Сумские копы гонялись за водителем без прав, нарушившим ПДД (видео) Три админматериала составили патрульные на мужчину, который бегством решил избежать административной ответственности.

Событие произошло на улице Барановский. Навстречу патрульным двигался автомобиль ВАЗ-2106 с включенным дальним светом фар. Своими действиями он не только нарушал ПДД, но и создавал аварийную обстановку для других водителей, которые двигались во встречном и попутном направлении.

Инспекторы направились за ним и сразу же подали сигнал об остановке. Водитель требование об остановке не выполнил. Наоборот, он прибавил скорость и начал убегать.

Во время преследования, уже за пределами города Сумы, водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и остановился. Патрульные сразу же мужчину задержали. Уже во время общения 45-летний водитель объяснил, что не имеет при себе водительское удостоверения соответствующей категории.

«Услышал, что штрафы выросли за управление без прав, а средств на их оплату у меня нет. Я ничего такого не сделал. Признаю, что ехал быстро, но осторожно», - объяснял свои действия мужчина.

Также во время поверхностной проверки в салоне автомобиля патрульные обнаружили нож с признаками холодного оружия. Поэтому на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

За нарушение ПДД на мужчину патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством соответствующих документов), ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) и ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КоАП.