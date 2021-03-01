Сумские копы гонялись за водителем без прав, нарушившим ПДД (видео)

Событие произошло на улице Барановский. Навстречу патрульным двигался автомобиль ВАЗ-2106 с включенным дальним светом фар. Своими действиями он не только нарушал ПДД, но и создавал аварийную обстановку для других водителей, которые двигались во встречном и попутном направлении.
Инспекторы направились за ним и сразу же подали сигнал об остановке. Водитель требование об остановке не выполнил. Наоборот, он прибавил скорость и начал убегать.
Во время преследования, уже за пределами города Сумы, водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и остановился. Патрульные сразу же мужчину задержали. Уже во время общения 45-летний водитель объяснил, что не имеет при себе водительское удостоверения соответствующей категории.
«Услышал, что штрафы выросли за управление без прав, а средств на их оплату у меня нет. Я ничего такого не сделал. Признаю, что ехал быстро, но осторожно», - объяснял свои действия мужчина.
Также во время поверхностной проверки в салоне автомобиля патрульные обнаружили нож с признаками холодного оружия. Поэтому на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
За нарушение ПДД на мужчину патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством соответствующих документов), ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) и ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КоАП.