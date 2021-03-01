Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:06358

Сумские копы гонялись за водителем без прав, нарушившим ПДД (видео)

Три админматериала составили патрульные на мужчину, который бегством решил избежать административной ответственности.

Событие произошло на улице Барановский. Навстречу патрульным двигался автомобиль ВАЗ-2106 с включенным дальним светом фар. Своими действиями он не только нарушал ПДД, но и создавал аварийную обстановку для других водителей, которые двигались во встречном и попутном направлении.

Инспекторы направились за ним и сразу же подали сигнал об остановке. Водитель требование об остановке не выполнил. Наоборот, он прибавил скорость и начал убегать.

Во время преследования, уже за пределами города Сумы, водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и остановился. Патрульные сразу же мужчину задержали. Уже во время общения 45-летний водитель объяснил, что не имеет при себе водительское удостоверения соответствующей категории.

«Услышал, что штрафы выросли за управление без прав, а средств на их оплату у меня нет. Я ничего такого не сделал. Признаю, что ехал быстро, но осторожно», - объяснял свои действия мужчина.

Также во время поверхностной проверки в салоне автомобиля патрульные обнаружили нож с признаками холодного оружия. Поэтому на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

За нарушение ПДД на мужчину патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством соответствующих документов), ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) и ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КоАП.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 49 711 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:19
В Сумах усилили карантин
05.03.2021 13:20
За буллинг над преподавателем глуховский студент получил судебное предупреждение
Сегодня 19:17
Юні шосткинці – переможці конкурсу «Великі українці світу. Леся Українка»
Сегодня 19:00
Уроженец Сумщины «в очках» на Кубке мира
Сегодня 18:50
Сумские тхекводнистки с медалями турнира в Киеве
Сегодня 18:41
Выпускница сумского вуза в ТОП-6 в персьюте
Сегодня 18:31
В Ахтырке спасатели помогли спустить с дерева кота (видео)
Сегодня 18:26
В Сумах в аварию попала инкассаторская машина
Сегодня 18:12
Сумские копы гонялись за водителем без прав, нарушившим ПДД (видео)
Сегодня 18:06
“Поздравил с праздником”: депутат Сумского облсовета Волков назвал женщину “дерьмом” в соцсети (скриншот)
Сегодня 14:46
Роменская самбистка с бронзой
Сегодня 11:06
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Лампы и светильники от Brille: на все случаи жизни
Вчера 19:13
Від народження до повноліття: права та обов’язки дітей у різному віці
05.03.2021 16:48
8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
04.03.2021 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
04.03.2021 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
04.03.2021 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
03.03.2021 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
03.03.2021 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
03.03.2021 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.