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“Поздравил с праздником”: депутат Сумского облсовета Волков назвал женщину “дерьмом” в соцсети (скриншот)

Волкову не понравилось, как Бутова напомнила ему о выполнении депутатских полномочий.

Депутат Сумского областного совета от партии “Наш край”, бывший городской голова Путивля Валерий Волков оскорбил депутата Путивльского городского совета Ольгу Бутову (“Слуга народа”), угодив тем самым в скандал.

Об этом идет речь в комментариях к соответствующему посту на странице Бутовой в Facebook.

В частности, она поделилась публикацией, в которой описывается, как колонна из фур, двигаясь из села Заречное в Буриню, разрушила асфальтное покрытие на территории Червонослободского старостинского округа. Фуры были настолько загружены, что застряли посреди села и выехать самостоятельно не смогли. В итоге был полностью разрушен асфальт на участке в сто метров. На место прибыли правоохранители, которые, впрочем, никаких санкций к водителям фур не предприняли.

“Ремонт важной дороги Червоной Слободой на условиях софинансирования осуществляли Буринский городской совет и “Дороги Сумщины”. Никто из указанных нарушителей и их “помощников” ни копейкой не вложился. Как, впрочем, не приобщаются они и к другим хорошим делам в громаде”, - отмечается в публикации.

В связи с этим Бутова призвала Волкова, который имеет депутатский мандат облсовета, разобраться в данном инциденте.

Тот в ответ начал откровенные оскорбления в комментариях под постом.

“Волков при чем к чужим иногородним фурам, которые едут в село Заречное со всех городов за зерном и молоком, согласно навигатору по дороге, асфальт который украли бурынчане? По дороге, построенной без щебневой подушки, положив асфальтное покрытие прямо в грязь? Может его, юная вы наша следопытка, тоже Волков украл?”, - обратился он к женщине.

После того, как Бутова повторно попросила его разобраться в ситуации, депутат облсовета решил не сдерживать эмоций. “Разбираться в таком “дерьме” может только “дерьмовый депутат”, у которого есть заказ ковырять такое дерьмо”, - дерзко прокомментировал он.

“Шла бы домой, Пенолопа”, - резюмировал Волков.

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Ранее Ольга Бутова призвала руководство Путивльского горсовета отменить премии и уменьшить надбавки, о заоблачных суммах которых стало известно еще в прошлом году. “Вот что получается” 21 735,00 грн в месяц - столько получал городской голова Путивльской ОТГ. Что касается других сотрудников громады, то уровень их зарплат разный. К примеру, заместители получают - 24 150,00 грн и 20 610,00 грн соответственно. Первый заместитель городского головы и секретарь совета наработали за весь прошлый год на 19 800,00 и 24 255,00 грн”, - сообщала ранее депутат. Из-за высоких зарплат для чиновников жители Путивля даже выходили на протесты.

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