Роменская самбистка с бронзой 5-6 марта в Луцке разыграли медали чемпионата Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.

В турнире приняли участие и представители Сумщины, которые отметились одной медалью: бронзу в весовой категории до 72 кг взяла воспитанница роменского тренера Дмитрия Богуша Анна Охрименко.