Ночью под Сумами пожарные ликвидировали возгорание дачного дома Сегодня, 7 марта, в 00:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на ул. Бобрицкая в с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

Звонили жители улицы, которые увидели дым и огонь из-под кровли здания. На тушение направили местную пожарную команду с. Великий Бобрик, дежурное отделение 28-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Низы и отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило кровлю по всей площади. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 8 км от центра горения.

В 2:38 пожар был локализован, а в 3:22, использовав 12 т воды, ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

По предварительным данным, данный дом использовался как дачный. Причина возгорания устанавливается.