Сумские копы приехали усмирять семейный конфликт, а нашли наркотики и пропавшего без вести Сообщение о домашнем насилии помогло патрульным выявить устройство, вероятно для употребления наркотических веществ, и найти без вести пропавшего мужчину.

Патрульные получили сообщение о совершении домашнего насилия на улице Даргомыжского в сумах. По указанному адресу инспекторов встретил заявитель. 43-летний мужчина рассказал стражам порядка о конфликте, который у него возник с дочерью. Инспекторы конфликт помогли решить на месте. А вот задержаться им все же пришлось. Ведь в комнате, где они общались с мужчиной, патрульные обнаружили устройство, вероятно для употребления наркотических веществ.

Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для изъятия обнаруженного предмета. Также пригласили двух мужчин в качестве понятых для участия в процессуальных действиях. Проверив их личности, инспекторы выяснили, что один из них, 29-летний житель Белопольского района, находится в розыске, как без вести пропавший.

В дальнейшем гражданина патрульные доставили в Сумское районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.