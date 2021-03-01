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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:27228

Как выглядит «дорога» к коммунальному приюту для бездомных животных (видео)

Сумчанка Людмила Бунаас провела в Фейсбуке стрим своей поездки по ул. Римского-Корсакова до приюта КП «Центр ухода за животными».

На самом деле никакой дороги там нет, сложно это назвать даже направлением.

Напомним: с прошлой пятницы приют без директора, так как мэр Сум Александр Лысенко не продлил контракт с предыдущим руководителем КП Владимиром Катышевым, которого больше года назад требовали снять активисты, но тогда мэра все устраивало. Теперь же мэр поставил руководить КП бывшего депутата горсовета от «Батькивщины» и замдиректора департамента инфраструктуры Татьяну Калининскую, которую увольняли с этой должности, но она восстанавливалась через суд, отсудив у мэрии зарплату за вынужденный простой.

Как выглядит сам приют:

Общество
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Цитата

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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