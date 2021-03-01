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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские юниоры провали эстафету на чемпионате мира

Заключительной гонкой юниорского чемпионата мира в австрийском Обертиллиахе стала эстафетная гонка у юниоров, которая, к сожалению, как и весь турнир, не принесла значительных дивидендов украинской команде.

Хотя первый этап выглядел еще относительно оптимистично – на нем бежал лучший по итогам этого чемпионата украинский юниор Владислав Романчич. Перед вторым рубежом Влад даже оказался вторым, но два промаха в стойке и низкая скорость на дистанции отодвинули нашу команду на десятую строчку, пишет biathlon.com.ua.

На втором этапе глуховчанин Роман Боровик со старта принялся активно отыгрывать секунды отставания от лидеров, но два промаха в лежке притормозили продвижение нашего спортсмена вперед. Добавив еще круг штрафа в стойке, к экватору эстафеты Роман привел команду на 16-м месте. Дальнейшие усилия представителей Сумщины Дмитрия Грущака и Евгения Ивченко позволили нашей сборной отыграть пару позиций и финишировать 14-ми.

А борьба за последний комплект медалей чемпионата получилась очень интересной! К последнему этапу четыре команды – Франция, Чехия, Норвегия и Швейцария – пришли в интервале 14-ти секунд! Довольно быстро стало понятно, что швейцарец совсем не держит темп команд-лидеров и быстро выпадет из борьбы, а его чешский соперник, хотя и конкурентоспособен на дистанции, сильно проигрывает в точности стрельбы.

Таким образом, победу в эстафете разыграли Эмильен Клод и Йорген Сетер. Француз, использовал всего один запасной патрон, в то время как норвежец отстрелял с абсолютной точностью, и на последний круг оба ушли одновременно! Но на дистанции Клод, имеющий даже опыт попадания в зачетную зону гонок Кубка мира, быстро доказал свое превосходство, и с победой Обертиллиах покидает Франция! Сборная Норвегии завоевывает серебро, Чехия – бронзу.

Некоторые из спортсменов, выступавших на юниорском чемпионате мира, остаются в Обертиллиахе, чтобы принять участие в заключительном этапе Кубка IBU, который стартует 10 марта.

Эстафета. Юниоры

  1. Франция  (1+8)  1:12:48,8

  2. Норвегия  (1+10)  +13,3

  3.  Чехия  (0+11)  +1:23,5

  4. Словения  (0+7)  +2:00,5

  5. Германия  (1+9)  +2:01,2

  6.  Швейцария  (0+7)  +2:13,8

  ...

14. Украина (2+11)  +4:46,8

Спорт
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