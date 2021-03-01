В Сумах поймали «минера», который собирался взорвать отделение полиции Благодаря слаженной и быстрой работе сотрудников внутренней безопасности, работников управления уголовного розыска, управления оперативно-технических мероприятий и отдела уголовного анализа жителя Сумщины оперативно установлен и задержан.

На специальную линию «102» поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что в его кармане находится граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4 (г. Сумы). Мужчина требовал отставку одного из действующих сотрудников полиции, при этом выражаясь ненормативной лексикой в крайне агрессивном состоянии.

Правоохранители начали розыскные действия с целью установления местонахождения человека, личные данные которого предварительно были установлены.

41-летний житель Сумского района находился на одной из остановок города. Мужчина задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.