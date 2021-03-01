В Сумах правоохранители изъяли оружие в одном из развлекательных заведений От неравнодушных граждан в полицию поступила информация о том, что на электронном табло одного из заведений города транслируется реклама о продаже наркотических веществ.

По указанной информацией в полиции было открыто уголовное производство по ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. В рамках которого работники Сумского районного управления полиции, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ и представителями одной из общественных организаций города под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный обыск в заведении, на фасаде которого размещалась реклама наркотиков.

Во время обыска, все граждане, которые находились в помещении, проверялись на причастность к незаконному обороту наркотиков. Как оказалось, некоторые из присутствующих, уже привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме того, в помещении были обнаружены предметы, внешне похожие на холодное и огнестрельное оружие.

Найденное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.

Всех участников события доставили в Сумское районное управление полиции для проверки их причастности к совершению преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.