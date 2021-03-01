Выпускница Сумского вуза - вторая в спринте на Кубке мира Коварный ветер чешского Нове-Место оказался счастливым для украинских девушек в спринтерской гонке восьмого этапа Кубка мира.

Украинки провели, пожалуй, одну из лучших гонок не только в нынешнем сезоне, но и во всем олимпийском цикле! Все пять наших спортсменок финишировали в зачетной зоне, а лучшая из них поднялась на подиум гонки, пишет biathlon.com.ua.

Настоящей звездой этого спринта стала выпускница СумГУ Юлия Джима! Получив 26-й стартовый номер в первой группе, Юля знала показатели большинства сильнейших соперниц. Но главным было – справиться со стрельбой самостоятельно, с чем Джима справилась на сто процентов!

После двух чистых огневых рубежей Юля вышла лидером, и ее показатель на этой отсечке так и остался непревзойденным! А до финиша украинку сумела обойти только включившая максимальные скорости Тирил Экхофф. Но и второе место – лучший результат Джимы в спринтах в истории выступлений в Кубке мира! Браво, Юля!!!

Помимо Экхофф, компанию Джиме на подиуме составила и Лиза Виттоцци, впервые поднявшаяся в тройку сильнейших в нынешнем сезоне. Также обойдясь без штрафных кругов на огневых рубежах, итальянка уступила нашей спортсменке шесть секунд.

Отличный результат, также всего немного не дотягивающий до личных достижений, продемонстрировала Дарья Блашко, которая еще раз подтвердила, что «перезагрузка» перед чемпионатом мира способна давать долгосрочный результат. Даже допустив одну ошибку в стрельбе стоя, Даша финишировала 16-й!

Тот же один круг штрафа на втором рубеже остался в пассиве и уроженке Сум Анастасии Меркушиной, проведшей лучший спринт сезона и почти повторившей прошлогодний результат в Нове-Место, когда она в спринте была 21-й. Сегодня Настя показала 22-й результат, одновременно продемонстрировав четвертое время скорострельности.

Елена Пидгрушная вновь была быстрейшей из наших девушек на трассе, но капитана команды подвела неточность. Уже первый рубеж вынудил Лену зайти на два круга штрафа. А в стойке, как ни выцеливала Пидгрушная последний выстрел, все же не обошлась без промаха, добавив еще 150 штрафных метров. Учитывая три промаха, 34-е место оставляет неплохие перспективы на борьбу в гонке преследования, особенно с учетом того, что за счет скорости последнего круга наша биатлонистка поднялась на 15 строчек!

С одним кубковым баллом закончила спринт сумчанка Валя Семеренко. После чистой лежки перспективы украинки были куда более оптимистичными, однако два промаха в стойке вынудили довольствоваться 40-й позицией.

В общем зачете лидерство Тирил Экхофф после сегодняшней победы становится угрожающим для соперниц. А вот Ханна Эберг, шедшая до спринта второй в общем зачете, этой гонкой очень усложнила для себя перспективы борьбы за Большой хрустальный глобус. Три неточных выстрела – слишком много для того, чтобы надеяться на высокие места в гонке Кубка мира. Заняв лишь 36-ю позицию, шведка пропустила на второе место тотала Марте Олсбю Ройселанд, финишировавшую сегодня седьмой. Теперь между Тирил и Марте дистанция в 68 очков.

Юлия Джима благодаря сегодняшнему подиуму поднялась в топ-20 тотала! В число 30-ти лучших вернулась и Дарья Блашко, сейчас занимающая 27-е место. В Кубке наций наша команда закрепилась на седьмой позиции, добытой за счет успеха в позавчерашней эстафете. За четыре гонки до окончания борьбы в этом зачете наша команда отстает от пятой позиции на 200 баллов.

Спринт. Женщины

1. Тирил Экхофф (1+0) 18:48,4

2. Юлия Джима (0+0) +9,3

3. Лиза Виттоцци (0+0) +15,0

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16. Дарья Блашко (0+1) +45,5

22. Анастасия Меркушина (0+1) +1:05,9

34. Елена Пидгрушная (2+1) +1:29,2

40. Валя Семеренко (0+2) +1:45,8