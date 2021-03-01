В Сумах во время ликвидации пожара пожарные спасли мужчину (видео) 5 марта в 21:43 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на двух хозяев по ул. Василевская в Сумах.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло внутри одной из половин дома. В комнате горела кровать и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В помещении, где возник пожар, на полу спасатели обнаружили человека без сознания. Пострадавшего, 1956 г.р., немедленно вынесли в безопасное место на улицу и транспортировали к «скорой». Травмированного доставили в 5-ю городскую клиническую больницу, где мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение.

В 22:02 спасатели локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня. В 22:33 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания неосторожность при курении, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.