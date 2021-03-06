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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 49 584 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 6 марта в Сумской области 49 584 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 194 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 2, Глухов - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 33, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 6, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 120, Сумской район - 13, Тростянецкий район - 7, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 694 летальных случая, из них за минувшие сутки - 5 (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 1, Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46498 человек, из них за минувшие сутки - 43 (Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 6, Сумы - 26, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 1, Шостка - 6).

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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