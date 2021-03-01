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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Под Ровно в аварии погиб сумчанин, еще двое пострадали (видео)

Стали известны подробности аварии возле Ровно, в которой один сумчанин погиб и еще двое наших земляков получили травмы.

Предварительная причина смертельного ДТП недалеко от Ровно, произошедшая 3 марта - выезд одной из легковушек на встречку. Об этом сообщили в полиции. В этой ДТП один человек погиб и трое травмировались. Этот участок дороги Киев - Чоп является местом концентрации аварий из-за того, что построен неправильно, отмечают правоохранители, пишет Суспільне.

В среду вечером в результате столкновения автомобили были деформированы так, что людей из них пришлось извлекать спасателям. Авария произошла 3 марта в 19.40 на трассе возле села Грушвица в 15 километрах от Ровно.

«32-летний житель города Сумы за рулем Hyundai допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot, которым управлял 45-летний житель сели Три Копцы Ровенского района. По словам родственника водителя, он ехал в пределах 100 км/ч, однако это будет выясняться в ходе досудебного расследования», - сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

В легковушке, кроме водителя, было двое пассажиров, один из них погиб на месте. Как сообщили из пресс-службы областного центра экстренной медицинской помощи, они - жители Сум, ехали за границу, где работали дальнобойщиками.

В другом авто пассажиров не было. Травмированных отвезли в Ровенской городской больницы.

«Обнаружили у одного тяжелую черепно-мозговую травму, сразу его приняли в операционную для проведения срочного оперативного вмешательства по поводу эпидуральной гематомы. Это один из самых тяжелых пациентов был, он сейчас находится в тяжелом состоянии, без сознания на аппарате ИВЛ», - рассказал врач анестезиолог Андрей Огинский.

Два других пациента, по словам врача, были в травматическом шоке с переломами. У одного сломаны две голени, у другого одна. Медики провели оперативное вмешательство, и теперь пациенты в стабильном состоянии.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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