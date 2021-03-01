Длинные выходные: чего ждать от погоды сумчанам? На выходных на Сумщине временами небольшой снег и понижение температуры.

6 марта: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4 ..- 9 °C, днем -2 .. + 3 °C. 7 марта: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5 ..- 10 °C, днем -3 .. + 2 °C. 8 марта: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °C, днем -2 .. + 3 °C.