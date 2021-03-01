За пятницу зафиксировали 194 новых случая.
В Украине 9144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3309 человек; летальных случаев - 156; выздоровели - 3351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 81 333 (в том числе методом ПЦР - 38972, методом ИФА - 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26734).
За все время пандемии в Украине заболело - 1394061 человек; выздоровели - 1194373 лица; летальных исходов - 26 919; проведения ПЦР-тестов - 7101358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 682 случая;
- Винницкая область - 714 случаев;
- Волынская область - 195 случаев;
- Днепропетровская область - 488 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 749 случаев;
- Закарпатская область - 665 случаев;
- Запорожская область - 188 случаев;
- Ивано-Франковская область - 676 случаев;
- Киевская область - 595 случаев;
- Кировоградская область - 47 случаев;
- Луганская область - 35 случаев;
- Львовская область - 531 случай;
- Николаевская область - 337 случаев;
- Одесская область - 375 случаев;
- Полтавская область - 112 случаев;
- Ривненская область - 198 случаев;
- Сумская область - 194 случая;
- Тернопольская область - 357 случаев;
- Харьковская область - 522 случая;
- Херсонская область - 62 случая;
- Хмельницкая область - 376 случаев;
- Черкасская область - 143 случая;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 188 случаев.