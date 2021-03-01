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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще почти 200 случаев заболевания COVID-19

На утро 6 марта в Сумской области уже 49 584 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу зафиксировали 194 новых случая.

В Украине 9144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3309 человек; летальных случаев - 156; выздоровели - 3351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 81 333 (в том числе методом ПЦР - 38972, методом ИФА - 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26734).

За все время пандемии в Украине заболело - 1394061 человек; выздоровели - 1194373 лица; летальных исходов - 26 919; проведения ПЦР-тестов - 7101358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 682 случая;

- Винницкая область - 714 случаев;

- Волынская область - 195 случаев;

- Днепропетровская область - 488 случаев;

- Донецкая область - 193 случая;

- Житомирская область - 749 случаев;

- Закарпатская область - 665 случаев;

- Запорожская область - 188 случаев;

- Ивано-Франковская область - 676 случаев;

- Киевская область - 595 случаев;

- Кировоградская область - 47 случаев;

- Луганская область - 35 случаев;

- Львовская область - 531 случай;

- Николаевская область - 337 случаев;

- Одесская область - 375 случаев;

- Полтавская область - 112 случаев;

- Ривненская область - 198 случаев;

- Сумская область - 194 случая;

- Тернопольская область - 357 случаев;

- Харьковская область - 522 случая;

- Херсонская область - 62 случая;

- Хмельницкая область - 376 случаев;

- Черкасская область - 143 случая;

- Черновицкая область - 522 случая;

- Черниговская область - 188 случаев.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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