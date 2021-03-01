Трезвый как стеклышко сумчанин разбил десяток машин, окна в трех банках и магазине В Сумах, где водителя маршрутки дважды за день оштрафовали за вождение под наркотиками, 32-летний мужчина за 40 минут разбил не менее десятка автомобилей, окна нескольких банков и одного магазина.

Об этом говорится в сюжете ТСН в пятницу, 5 марта.

В частности, камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный отрывал боковые зеркала у машин, бил ногами двери и крушил окна. Владельцы поврежденных авто не успевали поймать его на горячем, потому что тот быстро убегал и дальше продолжал крушить все на своем пути.

Изначально преступник крушил только автомобили, но потом перешел и на здания. Он камнями разбил окна в трех банковских учреждениях, а затем начал швырять камни в витрины магазинов.

"Задержать вандала удалось благодаря описаниям прохожих. Экспертиза ни алкоголя, ни наркотиков в крови мужчины не обнаружила", - рассказали в сюжете.

После задержания мужчина сознался в содеянном правоохранителям. Однако о причинах патрульным рассказать не смог, говоря, что не знает, зачем это делал. Лишь впоследствии в отделении полиции объяснил, что его якобы довели: нервы не выдержали после ссоры.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что у него проблемы в семье. Он был очень раздражен и обеспокоен, поэтому когда вышел на улицу, начал крушить все вокруг", - говорит спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

В данный момент по факту хулиганства полиция открыла уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы, а также придется возмещать убытки, которые потерпевшие пока подсчитывают.