Сумские биатлонисты отбегали эстафету на Кубке мира Восьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Место постепенно набирает обороты.

Сегодня мужчины вышли на старт эстафетной гонки – последней классической эстафеты в нынешнем сезоне. Перед стартом погода в окрестностях стадиона преподнесла сразу два неприятных сюрприза. Сначала – свежий снег, подсыпавший трассу с утра и заставивший сервисменов поломать голову над подготовкой лыж. А во время гонки – крайне непредсказуемый коварный ветер, стоивший седых волос тренерам большинства команд на огневых рубежах, пишет biathlon.com.ua.

Главному тренеру сборной Украины пришлось перекраивать план на гонку уже сегодня, когда выяснилось, что на старт из-за болей в пояснице не сможет выйти Артем Прима, которого Юрай Санитра планировал в качестве финишера. Таким образом, во второй раз в карьере Кубка мира на четвертый этап попал сумчанин Богдан Цымбал.

Уроженец Сумщины Артем Тищенко, получивший место стартера, должен был предъявить свой главный козырь – точную стрельбу. Если на лежке с этой задачей Артем справился, то в стойке точность его подвела: два запасных патрона не просто отодвинули Украину из десятки сильнейших, но и создали минутную разницу между нашей командой и лидерами.

Впереди же блистал Эрик Лессер, которому было что доказывать после ряда неудачных эстафет в последний месяц. Даже несмотря на два запасных патрона в стойке, немец выиграл свой этап, привезя на финише четыре секунды чисто стрелявшему вице-лидеру Кубка мира Стурла Легрейду. Из серьезных потерь фаворитов – провал Швеции, в которой также произошла замена, и Гэбриэл Стегмайр крайне неудачно вошел в гонку вместо Пеппе Фемлинга – уже после стартового этапа скандинавы получили нокаут ценой в две с половиной минуты и 22-ю позицию на передаче эстафеты. Какой контраст на фоне победной гонки у женщин!

А на втором этап произошло чудо, автором которого стал Дмитрий Пидручный! Два фантастических огневых рубежа капитана за 44 секунды! Быстрее справился лишь признанный пулемет Симон Эдер! Как же не хватало такой точности Диме пару недель назад… Но сегодня был уже другой старт, во время которого Пидручный совершил рывок с 14-го места на третье, да еще и отыграл 14 секунд у лидирующей сборной Германии, за которую бежал Бенедикт Долль! В активе украинца – лучший второй этап среди всех участников! Браво, Дима!

Между Украиной и Германией уместилась еще и сборная Франции, а вот Норвегия… А Норвегия, несмотря на результат сегодняшней гонки, досрочно завоевавшая Малый хрустальный глобус в эстафетах, серьезно пошатнула свои подиумные шансы, после того как Йоханнес Дале в очередной раз провалил свой этап, уйдя на круг штрафа в стойке.

Еще один круг штрафа у Норвегии на третьем этапе организовал в стойке Тарьей Бё. Но для нас эта неудача экс-обладателя Кубка мира стала слабым утешением на фоне еще более неудачной стрельбы сумчанина Антона Дудченко. Со старта этапа наш молодой спортсмен ушел в плотной группе со Словенией и Австрией, пытаясь держать темп соперников. Но уже на лежке стало ясно, что кондиции Дудченко сейчас недостаточно хороши для борьбы на таком уровне, и два запасных патрона стали неприятным звоночком.

Настоящий колокол прозвучал в стойке, где наработавшийся на трассе украинец закрыл лишь три мишени восемью выстрелами… К финишу этапа Антон пришел девятым, но при этом разрывы в гонке были значительными, и до восьмого места дистанция была почти в минуту.

А впереди продолжилась немецкая феерия! Три предыдущих эстафеты 2021 года сборная Германии провалила, ни разу не поднявшись на подиум. Зато в заключительной эстафете бундестим разом отыгралась за прошлые неудачи! Третий этап Арнд Пайффер провел великолепно, с одним запасным патроном увеличив отрыв от преследователей более чем до полуминуты.

На заключительном этапе Филиппу Наврату оставалось просто не намазать слишком много. С этой задачей немец справился, и, использовав всего один запасной патрон в лежке, уверенно финишировал первым! Составить конкуренцию Германии могли лишь французы, за которых в 36-ти секундах от лидеров стартовал двукратный чемпион мира в преследовании Эмильен Жаклен. Но на лежке с ним произошло что-то невероятное! Промахнувшись двумя первыми выстрелами, Жаклен начал лихорадочно крутить поправки, пуская выстрелы мимо мишеней снова и снова! И в итоге настрелял четыре круга штрафа! Невероятно, учитывая, что стойку затем француз отработал идеально – но к тому моменту медальные шансы были утеряны безвозвратно.

Оставшиеся места на подиуме разыгрывали Россия и Норвегия, причем скандинавы были фаворитами в этой дуэли. Но Йоханнес Бё решил поддержать своих партнеров по сборной – и тоже отправился на штрафной круг в стойке, пропустив вперед Эдуарда Латыпова. Благо, преследователи были далеко, и подиуму для обеих сборных никто не угрожал.

А среди конкурентов отметим сборную Словении, которая, сенсационно финишировав четвертой, показала лучший эстафетный результат, начиная с 2003 года!

Украинским же ребятам бить рекорды в этой гонке не удалось, хотя свеж в памяти серебряный успех нашей команды здесь же год назад. Однако сегодня стрельба не пошла совсем – и финишер нашей команды Богдан Цымбал «поддержал» Анттона Дудченко еще одним кругом штрафа, после чего закончил гонку на девятой позиции.

В зачете эстафет наша команда завершила сезон на восьмой позиции. Там же сборная Украины идет и в зачете Кубка наций, а лидирует здесь Норвегия, имеющая колоссальный 771-очковый перевес над французами.

Завтра восьмой этап Кубка мира в Нове-Место продолжится спринтами у женщин и мужчин.

Эстафета. Мужчины

1. Германия (0+5) 1:12:28,1

2. Россия (0+8) +1:21,7

3. Норвегия (3+9) +1:33,2

4. Словения (0+8) +2:13,2

5. Франция (4+9) +2:14,7

6. Австрия (0+5) +2:17,0

...

9. Украина (3+12) +4:03,3