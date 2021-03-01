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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:57158

Сумской биатлонист в ТОП-10 на юниорском чемпионате мира

Соревновательная программа юниорского чемпионата мира в австрийском Обертиллиахе продолжилась сегодня эстафетной гонкой у юношей.

На первом этапе неприятно удивил стрельбой Степан Кинаш. На обоих рубежах он использовал весь комплект запасных патронов, при этом в лежке так и оставив незакрытой одну мишень. Благо, со скоростью у нашего спортсмена сегодня дела обстояли не так плохо, по крайней мере, на фоне соперников по первому этапу, и даже с кругом штрафа он не отстал безнадежно: на передаче Украина была восьмой с отставанием чуть меньше минуты, пишет biathlon.com.ua.

Проблемы со стрельбой у наших ребят продолжились и на втором этапе: представитель Сумщины Владислав Чихарь провел два огневых рубежа почти под копирку с Кинашем, с той лишь разницей, что круг штрафа Влад заработал в стойке. К финишу своего отрезка эстафеты наш спортсмен пришел девятым – в борьбе за 7-11 позиции, но отставание от лидеров при этом уже составляло 2:40.

Виталию Мандзыну предстояла нелегкая борьба за возможность повторить прошлогодний результат юношеской эстафеты, в которой и он, и Кинаш принимали участие – на ЮЧМ-2020 наша команда финишировала седьмой. К решению этой задачи Виталий оказался максимально близок после заключительной стрельбы, когда выскочил седьмым. До того Мандзын проявил себя лучшим финишером для нашей команды, ограничившись всего тремя промахами на огневых рубежах. Но скорости, чтобы бороться в контактном противостоянии на последнем круге, нашему спортсмену не хватило, и на финише наша команда показала десятый результат.

Стоит отметить, что неточности на рубежах сегодня были не только у украинцев. Лишь три сборных из 24-х стартовавших обошлись без штрафных кругов. Как и в эстафете девушек, у юношей также тон задавали спортсмены Италии и Франции, к которым примкнула сборная Польши.

И, как и у девушек, Италия упустила победу на последнем огневом рубеже! Сейчас, правда, не так драматично, но от того не менее обидно. На последний рубеж лидерами вместе пришли Марцин Заволь и Марко Барале. Поляк – более быстроногий, но менее точный, однако на решающей стрельбе Заволь собрался и ограничился всего одним запасным патроном, в то время как итальянцу пришлось использовать два! Это были первые промахи Италии в этой эстафете, ставшие такими дорогими!

Получив 10-секундное преимущество, поляк его уже не отдал, принеся своей команде золото. А вот Италия, как и тремя часами ранее, довольствовалась только бронзой – на последнем круге Барале обошел француз Валентин Лежён.

Завтра юниорский чемпионат мира завершится эстафетами у юниорок и юниоров.

Эстафета. Юноши

1. Польша (0+7)  59:16,5

2. Франция (0+10)  +13,2

3. Италия (0+2)  29,9

4. Россия (2+9)  +1:30,8

5. США (1+11)  +2:23,7

6. Австрия (3+13)  +2:42,1

...

10. Украина (2+15)  +3:09,7

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