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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Уже четверть сумских врачей, которые попали в первую волну, вакцинировались

С 25 февраля, когда на Сумщине начали вакцинацию против коронавируса, привили 290 врачей.

Это четверть от всех, которые записались и попадают в первую волну. Одна из мобильных бригад 5 марта работала в центральной районной больнице, пишет Суспільне.

После работников пятой больницы, на очереди - Сумская районная. Врач Виктория Козлова одна из четырех членов мобильной бригады. В нее входят два врача и две медсестры. Учились в Киеве - с 25-го февраля вакцинируют коллег.

«Все прошло хорошо. Никаких побочных реакций не было. Работники, которые прививались, чувствуют себя хорошо», - рассказывает врач мобильной бригады Виктория Козлова.

Ольга Тихонова - врач-гинеколог, но сейчас работает в отделении, где лечат пациентов с коронавирусом. 5 марта она делает прививки.

«Эта болячка замучила, наверное, весь мир. И чтобы выйти из этих соплей, простите, нужно принимать какой-то более активные действия. Одно из активных действий - это вакцинация. Я думаю, что нужно это сделать как можно скорее, как можно больше населения привить, и все будет хорошо», - считает Ольга Тихонова.

Николай Золотарев, врач хирургического отделения пятой больницы. Говорит, всех прививают добровольно.

«Принуждения никакого нет. Это добровольно. Люди согласились, и я согласился», - говорит Николай Золотарев.

Александр Стовбур только что получил укол. Считает, что в этой вакцинации нет ничего страшного.

«Это больше гипертрофированные боязни, что что-то там необычное. Все как обычная прививка против обычной инфекции», - говорит заведующий хирургическим отделением №2 Александр Стовбур.

Общество
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