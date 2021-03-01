У Сумах обрали нову «Міс елегантний вік» Напередодні Міжнародного жіночого дня у конгрес-центрі СумДУ відбувся конкурс серед сумчанок поважного віку «Міс елегантний вік».

Традиційно організовує конкурс міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня». Його директор Інна ГАЛІЧЕНКО відзначила ініціативність усіх конкурсанток та активність у підготовці до конкурсу. Жінкам вона побажала гарного настрою та продовжувати життя в не менш активному ритмі.

Цього року у конкурсі взяли участь ­­­десять представниць прекрасної статі, які змагалися за корону переможниці у п’ятьох етапах – представлення особистості, відповідь на питання журі, дефіле у діловому вбранні, у вишиванці та у вечірній сукні.

Компетентне журі, до складу якого увійшли перший заступник міського голови Михайло Бондаренко, директор терцентру «Берегиня» Інна Галіченко, директор Сумського центру професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг Надія АНІНА та завідувач відділення денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» терцентру «Берегиня» Надія МАНЬКО, довго не могли обрати переможницю, адже всі конкурсантки були напрочуд переконливі у своїх виступах, зачаровували щирими посмішками та грацією.

Не залишилась поза увагою жодна з учасниць конкурсу, їх нагородили дипломами та подарунками. Так, номінацію «Міс грація» ­присуджено Валентині ВОРОНІ, «Міс усмішка» – Зої ДЕМ’ЯНЕНКО, «Міс артистичність» – Ніні ФЕСЕНКО, «Міс жіночність» – Тетяні БАЛЕНКО, «Міс оригінальність» – Наталії СОКУР, «Міс конгеніальність» – Зінаїді ТАТЬЯНЧЕНКО, «Міс досконалість» – Нелі ЛУГОВСЬКІЙ, «Міс чарівність» – Ніні ТРЕТЯК, «Міс гарний настрій» – Тамарі ЄЙБОГ.

Титул «Міс елегантний вік» та корону переможниці отримала Людмила КРАВЧЕНКО.

Зауважимо, у Сумах конкурс проходить уже вчетверте. Щорічно свої таланти, здібності та красу демонструють нові учасниці ­– представниці елегантного віку.