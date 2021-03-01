Традиційно організовує конкурс міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня». Його директор Інна ГАЛІЧЕНКО відзначила ініціативність усіх конкурсанток та активність у підготовці до конкурсу. Жінкам вона побажала гарного настрою та продовжувати життя в не менш активному ритмі.
Цього року у конкурсі взяли участь десять представниць прекрасної статі, які змагалися за корону переможниці у п’ятьох етапах – представлення особистості, відповідь на питання журі, дефіле у діловому вбранні, у вишиванці та у вечірній сукні.
Компетентне журі, до складу якого увійшли перший заступник міського голови Михайло Бондаренко, директор терцентру «Берегиня» Інна Галіченко, директор Сумського центру професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг Надія АНІНА та завідувач відділення денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» терцентру «Берегиня» Надія МАНЬКО, довго не могли обрати переможницю, адже всі конкурсантки були напрочуд переконливі у своїх виступах, зачаровували щирими посмішками та грацією.
Не залишилась поза увагою жодна з учасниць конкурсу, їх нагородили дипломами та подарунками. Так, номінацію «Міс грація» присуджено Валентині ВОРОНІ, «Міс усмішка» – Зої ДЕМ’ЯНЕНКО, «Міс артистичність» – Ніні ФЕСЕНКО, «Міс жіночність» – Тетяні БАЛЕНКО, «Міс оригінальність» – Наталії СОКУР, «Міс конгеніальність» – Зінаїді ТАТЬЯНЧЕНКО, «Міс досконалість» – Нелі ЛУГОВСЬКІЙ, «Міс чарівність» – Ніні ТРЕТЯК, «Міс гарний настрій» – Тамарі ЄЙБОГ.
Титул «Міс елегантний вік» та корону переможниці отримала Людмила КРАВЧЕНКО.
Зауважимо, у Сумах конкурс проходить уже вчетверте. Щорічно свої таланти, здібності та красу демонструють нові учасниці – представниці елегантного віку.