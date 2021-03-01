Более полутора тысяч жителей Сумщины записались на прививку от коронавируса Желающих прививаться от COVID-19 в области - 1673 человека.

Об этом рассказала главная специалистка министерства здравоохранения Ярина Яковишин. По информации, которой располагает пресс служба ведомства, это средний показатель по сравнению с другими регионами, пишет Суспільне.

Всего в Украине изъявили желание прививаться от коронавирусной инфекции 110 113 человек. По Сумской области - 1673 человека: доля людей, которые зарегистрированы на Сумщине, составила в целом - 1,52%, в том числе которые регистрировались через колл-центр министерства - 0,07%, через приложение «Дія» - 1,3%, через портал - 0,15%.

«Из всех зарегистрированных в Украине на прививку, почти 60% - это люди в возрасте от 21 до 39 лет, то есть - 65 тыс. 618 человек. 249 – больше 80 лет», - сказала Ярина Яковишин.

Прививать желающих в пределах Сумской области будут 8 мобильных бригад. Директор областного центра особо опасных заболеваний Тарас Злыденный рассказал, чему учились медики, которые вошли в бригады.

«Идет обучение по неотложной медицинской помощи, если будут анафилактические реакции или какие-то осложнения во время самого процесса вакцинации. Во-вторых, так как это вакцина новая для всего мира, то проходят они учебные работы с отдельным вакцинами, потому что одна вакцина разводится в таком формате, другая - в другом, одна хранится так, другая – по-другому. То есть они проходят обучение не столько как вакцинировать - они это и так умеют. Врачи учатся как вести себя с вакциной, чтобы не нарушить эту холодовую цепочку при хранении вакцины», - рассказал директор областного центра особо опасных заболеваний Тарас Злыденный.

Также по его словам, вместе с вакцинацией нужно вести определенные документы, в том числе и онлайн вносить провакцинированных в электронный реестр. Этот реестр доступен для Минздрава и НСЗУ, чтобы они обновляли статистику по Украине и финансировали работу врачей. То есть обучение нужно, чтобы улучшить и ускорить работу.