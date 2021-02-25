Где в Сумах патрульные следят за скоростью с TruCAM? Патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости с.

С сегодняшнего дня в Сумах для контроля за соблюдением скорости в местах повышенной аварийности патрульные работают с лазерным измерителем скорости TruCAM еще на трех отрезках дорог в областном центре:

- на улице Роменской;

- на улице Героев Сумщины;

- на улице Ивана Харитоненко (спуск от Сумской областной клинической больницы и частично улица Героев Крут).

Также контроль за соблюдением скорости патрульные осуществляют на автодорогах национального значения:

- Н 12 "Сумы - Полтава", 16-95 км;

- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 262-273 км;

- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 280-285 км;

- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 312-315 км.

На автодорогах регионального значения:

- Р 46 "Харьков - Ахтырка", 97-111 км;

- Р 61 "Батурин - Конотоп - Сумы», 141-148 км.

На автодороге международного значения:

- М 02 "Копти - Глухов - Бачевск", 147-174 км.