Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:36156

Где в Сумах патрульные следят за скоростью с TruCAM?

Патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости с.

С сегодняшнего дня в Сумах для контроля за соблюдением скорости в местах повышенной аварийности патрульные работают с лазерным измерителем скорости TruCAM еще на трех отрезках дорог в областном центре:

- на улице Роменской;

- на улице Героев Сумщины;

- на улице Ивана Харитоненко (спуск от Сумской областной клинической больницы и частично улица Героев Крут).

Также контроль за соблюдением скорости патрульные осуществляют на автодорогах национального значения:

- Н 12 "Сумы - Полтава", 16-95 км;

- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 262-273 км;

- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 280-285 км;

- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 312-315 км.

На автодорогах регионального значения:

- Р 46 "Харьков - Ахтырка", 97-111 км;

- Р 61 "Батурин - Конотоп - Сумы», 141-148 км.

На автодороге международного значения:

- М 02 "Копти - Глухов - Бачевск", 147-174 км.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
Вчера 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
Вчера 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
Вчера 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
03.03.2021 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
03.03.2021 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
03.03.2021 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
01.03.2021 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.00
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; 22.45
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
14.00; 16.20; 18.40
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 15.30; 21.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.