С сегодняшнего дня в Сумах для контроля за соблюдением скорости в местах повышенной аварийности патрульные работают с лазерным измерителем скорости TruCAM еще на трех отрезках дорог в областном центре:
- на улице Роменской;
- на улице Героев Сумщины;
- на улице Ивана Харитоненко (спуск от Сумской областной клинической больницы и частично улица Героев Крут).
Также контроль за соблюдением скорости патрульные осуществляют на автодорогах национального значения:
- Н 12 "Сумы - Полтава", 16-95 км;
- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 262-273 км;
- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 280-285 км;
- Н 07 "Киев - Сумы - Юнаковка", 312-315 км.
На автодорогах регионального значения:
- Р 46 "Харьков - Ахтырка", 97-111 км;
- Р 61 "Батурин - Конотоп - Сумы», 141-148 км.
На автодороге международного значения:
- М 02 "Копти - Глухов - Бачевск", 147-174 км.