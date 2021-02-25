Умер бывший гендиректор «Сумылеса» 4 марта перестало биться сердце ветерана лесной отрасли, Заслуженного лесовода Украины Махибороды Валентина Константиновича.

Об этом сообщает Свесский лесхоз в Фейсбуке.

Родился 7 января 1945 года в с. Смородино Тростянецкого района Сумской области.

Работал директором ГП «Свесский лесхоз» в 1989-2000 гг., 2001-2011 гг.

В 2000 году Валентина Константиновича, как способного и высококвалифицированного специалиста, опытного руководителя был приглашен на должность генерального директора объединения «Сумылес». По контракту отработал 1 год. За это время сделал значительный вклад в развитие лесной отрасли в области. По семейным обстоятельствам вернулся к прежней работе и работал директором ГП «Свесский лесхоз».

Махиборода В. К. был награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в государственной лесной охране 10 лет», «За безупречную службу в государственной лесной охране 30 лет», «За безупречную службу в государственной лесной охране 40 лет».

В 2004 году ему присвоено почетное звание Заслуженный лесовод Украины, в этом же году его трудовые заслуги были отмечены Почетной грамотой главы Сумской облгосадминистрации.