На Сумщине во время обысков изъято 3 тонны спирта сомнительного происхождения на 1 млн грн Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры пресечена реализация этилового спирта сомнительного происхождения, изъято почти 3 тонны продукции на более чем 1 млн грн (ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, местные жители устроили ряд подпольных складов по хранению и розлива спирта на территории заброшенных домохозяйств в Конотопского и Белопольского районов. Подготовленный к продаже товар они реализовывали клиентам, которые занимались изготовлением контрафактной алкогольной продукции.

Во время обысков 5 марта по месту хранения и фасовки спирта, а также жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили упаковочную тару и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к правонарушению, также устанавливаются источники происхождения неучтенного спирта.

Незаконная деятельность прекращена Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.