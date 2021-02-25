Сбежавшего из дома подростка с Сумщины нашли в Херсоне Шосткинские полицейские разыскали и вернули в семью подростка-беглеца

В полицию с заявлением об исчезновении своего 16-летнего сына обратилась жительница поселка Воронеж Шосткинского района. Женщина рассказала, что парень поехал в парикмахерскую в Шостку, но обратно не вернулся.

На розыск несовершеннолетнего был задействован личный состав Шосткинского районного управления полиции. Правоохранители проверили вокзалы, кафе, ночные клубы, места скопления молодежи. Ориентировка с фотографией и описанием его внешности были разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины.

В то же время, ювенальные полицейские устанавливали круг друзей и знакомых пропавшего парня.

«Во время общения с товарищами разыскиваемого парня, наши сотрудники узнали, что он намеревался поехать в гости к знакомой девушке в Херсонскую область, - рассказывает Ольга Фицколинець, начальник сектора ювенальной превенции Шосткинского районного управления полиции. - Информация подтвердилась, когда мы связались со своими коллегами из Херсона. Они установили его местонахождение, а также доставили в местный отдел полиции. Оттуда уже наши сотрудники привезли парня домой».

В свое оправдание несовершеннолетний говорит, что захотел поехать в гости к своей новой знакомой.

С парнем правоохранители провели профилактическую беседу об опасности таких путешествий и недопущения такого поведения. Кроме того, по его мать полицейские составили административный протокол по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщине грозит штраф, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.