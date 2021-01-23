5 марта на 82-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Украины Нина Васильевна Михайлова. Всю свою яркую жизнь она отдала театру им. Щепкина.
Вечная память.
Михайлова Нина Васильевна (04.04.1939, Ленинград, ныне С.-Петербург) - актриса. Засл. арт. УССР (1975). Окончила Ленинградский техникум легкой промышленности (1957). В 1958-93 - актриса Сумского театра драмы и музыкальной комедии им. М. Щепкина. С 1993 - на пенсии, жила в Ужгороде.
Роли Оксана, Варка («Пока солнце взойдет, роса глаза выест», «Чмырь» М. Кропивницкого), Дарья («Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского), Линочка («Розовая паутина» Я. Мамонтова), Золовка, Фекла Ивановна («Майская ночь», «Женитьба» по Н. Гоголю), Лушка («Поднятая целина» по М. Шолохову), Елена Костюк («Радуга» по В. Василевской), Старуха («За все грехи мои» Л. Разумовской), она («Старая актриса на роль жены Достоевского» Э. Радзинского), Медея (трагедия Еврипида).
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