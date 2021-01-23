Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:191044

Ушла из жизни заслуженная артистка Украины из Сум

Сумской национальный академический областной театр им. Щепкина сообщает об утрате.

5 марта на 82-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Украины Нина Васильевна Михайлова. Всю свою яркую жизнь она отдала театру им. Щепкина.

Вечная память.

Справка

Михайлова Нина Васильевна (04.04.1939, Ленинград, ныне С.-Петербург) - актриса. Засл. арт. УССР (1975). Окончила Ленинградский техникум легкой промышленности (1957). В 1958-93 - актриса Сумского театра драмы и музыкальной комедии им. М. Щепкина. С 1993 - на пенсии, жила в Ужгороде.

Роли Оксана, Варка («Пока солнце взойдет, роса глаза выест», «Чмырь» М. Кропивницкого), Дарья («Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского), Линочка («Розовая паутина» Я. Мамонтова), Золовка, Фекла Ивановна («Майская ночь», «Женитьба» по Н. Гоголю), Лушка («Поднятая целина» по М. Шолохову), Елена Костюк («Радуга» по В. Василевской), Старуха («За все грехи мои» Л. Разумовской), она («Старая актриса на роль жены Достоевского» Э. Радзинского), Медея (трагедия Еврипида).

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах умерла известная учительница
25.02.2021 11:50

В Сумах умерла известная учительница

24 февраля ушла из жизни учитель гимназии «Prosperitas» Татьяна Шайденко....

Ушел из жизни бывший мэр Лебедина
22.02.2021 11:59

Ушел из жизни бывший мэр Лебедина

Выражаем соболезнования по поводу смерти Лубенского Александра Дмитриевича....

Відійшла у вічність відомий сумський краєзнавець Лада Павлівна Сапухіна
16.02.2021 13:09

Відійшла у вічність відомий сумський краєзнавець Лада Павлівна Сапухіна

На 85-му році життя померла відома у Сумах історик та краєзнавець Лада Павлівна Сапухіна....

На Сумщине ушла из жизни врач, 30 лет жизни отдавшая медицине
03.02.2021 14:18

На Сумщине ушла из жизни врач, 30 лет жизни отдавшая медицине

На 54-м году жизни преждевременно умерла врач ультразвуковой диагностики Белопольской городской больницы Татьяна Петровна Бокало....

На Сумщине умер депутат районного совета
23.01.2021 16:33

На Сумщине умер депутат районного совета

22 января на 43-м году жизни умер депутат Конотопского районного совета от Бурыни Постол Игорь Николаевич....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
Вчера 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
Вчера 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
Вчера 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
03.03.2021 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
03.03.2021 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
03.03.2021 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
01.03.2021 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.30
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45; 22.45
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
14.00; 16.20; 18.40
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.