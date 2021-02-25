В Сумах в изнасиловании 15-летней девушки подозреваются ее отец и дядя Местной прокуратурой 5 марта сообщено о подозрении в изнасиловании 15-летней девушки двух мужчин - ее 40-летнего отца и 43-летнего дяди (ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины).

4 марта в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, к ней приехала родственница - 15 летняя девушка, которая имеет инвалидность. На теле девушки она увидела повреждения, а когда начала расспрашивать о причинах их возникновения, то услышала ужасное. Ребенок рассказал, что в течение последних трех - пяти лет ее насиловал отец и его родной брат. В ходе следствия факты насилия подтвердились.

В настоящее время решается вопрос об избрании двум лицам меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.