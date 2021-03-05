На Сумщине фермер нашел снаряд на поле 4 марта в Службу спасения «101» поступило сообщение об опасной находке.

В поле возле с. Грабщина Липоводолинского района местный фермер обнаружил 76-мм. артиллерийский снаряд, который находился на расстоянии 800 м от жилых домов граждан.

На обезвреживание боеприпаса предоставлено заявку в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102». Помните: обезвреживание данных боеприпасов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.