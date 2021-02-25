Мэр Сум не знает, сколько у него членов исполкома Сегодня, 5 марта, проходило заседание исполкома Сумского горсовета.

Во время рассмотрения одного из вопросов возникла коллизия. «За» было 10 членов исполкома, но мэр Сум Александр Лысенко сказал, что решение непринято, так как нужно 11 голосов. Позже вопрос переголосовали, а «за» были все члены исполкома единогласно.

Но. В новой каденции Сумского горсовета не 20 членов исполкома, как было до 2020 года, а 18, то есть 10 голосов и так бы хватило. Получается, что мэр Сум позабыл, сколько у него членов исполкома. Не подсказала и управляющая делами исполкома Юлия Павлик, которая сидела рядом…