Во время рассмотрения одного из вопросов возникла коллизия. «За» было 10 членов исполкома, но мэр Сум Александр Лысенко сказал, что решение непринято, так как нужно 11 голосов. Позже вопрос переголосовали, а «за» были все члены исполкома единогласно.
Но. В новой каденции Сумского горсовета не 20 членов исполкома, как было до 2020 года, а 18, то есть 10 голосов и так бы хватило. Получается, что мэр Сум позабыл, сколько у него членов исполкома. Не подсказала и управляющая делами исполкома Юлия Павлик, которая сидела рядом…