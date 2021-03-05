В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание легковушки 4 марта в 7:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Skoda» по ул. Довгаловка в г. Лебедин.

О пожаре сообщил владелец, который выйдя из дома увидел дым в салоне. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено лобовое стекло и салон автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.

В 7:59 возгорание локализовали, а в 8:01 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.