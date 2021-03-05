О пожаре сообщил владелец, который выйдя из дома увидел дым в салоне. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено лобовое стекло и салон автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.
В 7:59 возгорание локализовали, а в 8:01 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.