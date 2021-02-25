В Сумах хотят отметить за заслуги Александра Куксу На сайте Сумской мэрии опубликован проект решения «О награждении Куксы А.В.».

В проекте решения говорится, что исполком собирается отметить Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» II степени Куксу Александра Владимировича - заместителя директора ГП «Сумской агролесхоз», члена ОО «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Сумской области», участник боевых действий.

Представление подал в горсовет заместитель главы ОО «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Сумской области» Сергей Супрун.

Напомним: Александр Кукса больше всего известен в Сумах, как человек, который топором открывал дверь в операторскую во время сессии Сумского горсовета весной 2014 года. Насколько нам известно, за свои действия он не понес никакой ответственности… В прошлом году баллотировался в мэры Сум от «Правого сектора», расписав весь город надписями «Кукса - мер», набрал 1,25%, заняв последнее место.