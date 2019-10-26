- Тот детсад, который заложен в 12-м микрорайоне, в этом году будет однозначно завершен, - поделился чиновник. – Есть подтверждение Государственного фонда регионального развития, что на основании софинансирования мы должны этот объект завершить. И он должен быть сдан в эксплуатацию к 30-й годовщине Независимости Украины.
Напомним: раньше планировали завершить строительство до 31 декабря 2021 года, а на паспорте объекта указан еще один срок – 2-й квартал 2022 года.
Напомним: МЦ «Романтика» также собирались открывать (по словам и обещаниям чиновником) раза три, но завершили только перед выборами (и то сквер не доделали)…
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