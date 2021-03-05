На Сумщине 9 новых смертей от коронавируса По состоянию на 5 марта в Сумской области 49390 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 238 человек (Белопольский район - 6, Глухов - 2, Конотоп – 21, Конотопский район - 7, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 14, Лебедин – 14, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 3, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 12, Путивльский район - 1, Ромны - 9, Роменский район - 4, Сумы - 117, Сумской район - 14, Тростянецкий район - 3, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 689 летальных случая, из них за минувшие сутки - 9 (Конотоп - 1, Кролевецкий район - 1, Сумы - 6, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46455 человек, из них за минувшие сутки - 67 (Белопольский район - 1, Глухов - 3, Конотоп - 3, Кролевецкий район - 3, Лебедин – 11, Лебединский район - 2, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 4, Сумы - 5, Сумской район - 4, Тростянецький район - 15, Ямпольский район - 12).