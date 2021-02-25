На Сумщине еще 238 случаев заболевания коронавирусом На утро 5 марта в Сумской области 49 390 случаев заболевания COVID-19.

За четверг подтверждено 238 новых случаев.

В Украине 10155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3355 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 4149 человек; осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).

За все время пандемии в Украине заболело - 1384917 человек; выздоровели - 1191022 человек; летальных исходов - 26 763; проведения ПЦР-тестов - 7062386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 910 случаев;

- Винницкая область - 816 случаев;

- Волынская область - 277 случаев;

- Днепропетровская область - 497 случаев;

- Донецкая область - 334 случая;

- Житомирская область - 695 случаев;

- Закарпатская область - 748 случаев;

- Запорожская область - 163 случая;

- Ивано-Франковская область - 737 случаев;

- Киевская область - 690 случаев;

- Кировоградская область - 69 случаев;

- Луганская область - 50 случаев;

- Львовская область - 646 случаев;

- Николаевская область - 209 случаев;

- Одесская область - 372 случая;

- Полтавская область - 172 случая;

- Ривненская область - 198 случаев;

- Сумская область - 238 случаев;

- Тернопольская область - 394 случая;

- Харьковская область - 566 случаев;

- Херсонская область - 54 случая;

- Хмельницкая область - 418 случаев;

- Черкасская область - 204 случая;

- Черновицкая область - 561 случай;

- Черниговская область - 137 случаев.