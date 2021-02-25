Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:18195

На Сумщине еще 238 случаев заболевания коронавирусом

На утро 5 марта в Сумской области 49 390 случаев заболевания COVID-19.

За четверг подтверждено 238 новых случаев.

В Украине 10155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3355 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 4149 человек; осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).

За все время пандемии в Украине заболело - 1384917 человек; выздоровели - 1191022 человек; летальных исходов - 26 763; проведения ПЦР-тестов - 7062386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 910 случаев;

- Винницкая область - 816 случаев;

- Волынская область - 277 случаев;

- Днепропетровская область - 497 случаев;

- Донецкая область - 334 случая;

- Житомирская область - 695 случаев;

- Закарпатская область - 748 случаев;

- Запорожская область - 163 случая;

- Ивано-Франковская область - 737 случаев;

- Киевская область - 690 случаев;

- Кировоградская область - 69 случаев;

- Луганская область - 50 случаев;

- Львовская область - 646 случаев;

- Николаевская область - 209 случаев;

- Одесская область - 372 случая;

- Полтавская область - 172 случая;

- Ривненская область - 198 случаев;

- Сумская область - 238 случаев;

- Тернопольская область - 394 случая;

- Харьковская область - 566 случаев;

- Херсонская область - 54 случая;

- Хмельницкая область - 418 случаев;

- Черкасская область - 204 случая;

- Черновицкая область - 561 случай;

- Черниговская область - 137 случаев.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 9 новых смертей от коронавируса
Сегодня 08:29
На Сумщине еще 238 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:18
Учні ДМШ № 4 вибороли призові місця в мистецькому українсько-чеському конкурсі
Сегодня 08:04
Гибель девушки под троллейбусом в Сумах: в суде слушали свидетелей
Вчера 20:12
Сборная Украины - 4-я на этапе Кубка мира (обновлено)
Вчера 18:36
В Сумах задержали мошенника, который обманул пенсионеров на 150 тысяч
Вчера 18:17
235 км железной дороги на Сумщине планируют электрифицировать в 2022 году
Вчера 18:00
На Сумщині 1 квітня стартує 16-та Всеукраїнська акція «Серце до серця»
Вчера 17:56
Громади Сумщини запрошують до участі у конкурсі проєктів
Вчера 17:27
ФК «Сумы» сыграл вничью с харьковским «Авангардом»
Вчера 16:49
Глуховского студента за угрозу убийством принудительно госпитализируют в психбольницу
Вчера 16:31
На Конотопщине фейковые банкиры поживились на 31 тыс. грн
Вчера 15:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
Вчера 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
Вчера 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
Вчера 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
03.03.2021 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
03.03.2021 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
03.03.2021 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
01.03.2021 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.30
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45; 22.45
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
14.00; 16.20; 18.40
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.