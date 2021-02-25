За четверг подтверждено 238 новых случаев.
В Украине 10155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3355 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 4149 человек; осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).
За все время пандемии в Украине заболело - 1384917 человек; выздоровели - 1191022 человек; летальных исходов - 26 763; проведения ПЦР-тестов - 7062386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 910 случаев;
- Винницкая область - 816 случаев;
- Волынская область - 277 случаев;
- Днепропетровская область - 497 случаев;
- Донецкая область - 334 случая;
- Житомирская область - 695 случаев;
- Закарпатская область - 748 случаев;
- Запорожская область - 163 случая;
- Ивано-Франковская область - 737 случаев;
- Киевская область - 690 случаев;
- Кировоградская область - 69 случаев;
- Луганская область - 50 случаев;
- Львовская область - 646 случаев;
- Николаевская область - 209 случаев;
- Одесская область - 372 случая;
- Полтавская область - 172 случая;
- Ривненская область - 198 случаев;
- Сумская область - 238 случаев;
- Тернопольская область - 394 случая;
- Харьковская область - 566 случаев;
- Херсонская область - 54 случая;
- Хмельницкая область - 418 случаев;
- Черкасская область - 204 случая;
- Черновицкая область - 561 случай;
- Черниговская область - 137 случаев.