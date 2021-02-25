Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:36201

Сборную Украины дисквалифицировали на этапе Кубка мира

Десятидневная пауза в стартах сильнейших биатлонистов мира завершилась сегодня в чешском Нове-Место, где женской эстафетой стартовал восьмой этап Кубка мира.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра, с одной стороны, не стал изобретать велосипед, выбрав на гонку ту же четверку спортсменок, которая завоевала медаль чемпионата мира. Но, с другой – решил поэкспериментировать с расстановкой, поменяв местами, в сравнении с эстафетой Поклюки, Анастасию Меркушину и Дарью Блашко.

Таким образом, Даша вернулась на более привычный для себя первый этап и провела его очень уверенно! Учитывая довольно сложное стрельбище в Нове-Место, работа с одним запасным патроном на рубеже – очень неплохой результат. Причем стойку Даша отработала за 25 секунд даже с запасным патроном! А на дистанции последнего круга, получив отличный локомотив в виде Ингрид Тандреволд, к финишу этапа пришла третьей, уступая лидирующей норвежке всего две секунды, пишет biathlon.com.ua.

Компанию Норвегии и Украине в лидирующем квартете составили сборные Швейцарии и Австрии. Но большинство команд-лидеров были близко: из претендентов на подиум лишь Германия усилиями Марен Хаммершмидт отстала на 42 секунды.

Юлия Джима на втором этапе стрельбу отработала чуть менее уверенно, с тремя запасными патронами, зато на дистанции отработала очень здорово! Перед стойкой она ногами практически ликвидировало отставание, образовавшееся после двух запасных патронов в лежке. А на последнем круге, получив в попутчицы Динару Алимбекову, уверенно обошла блиставшую в начале сезона белоруску и сохранила для команды третью позицию!

От лидера Юля, правда, отстала на 21 секунду, но надо понимать, что лидером здесь была обладательница желтого биба Тирил Экхофф. Впереди Украины оказалась еще и команда Франции, за которую на стартовых этапах бежали Анаис Бескон и Жюстин Бреза-Буше.

А вот на третьем этапе нашу команду поджидала неудача. Анастасия Меркушина уже на первом круге показала, что сохранить форму, приобретенную к чемпионату мира у Насти не вышло, но важнее было то, что и на огневом рубеже привычную точность Насте продемонстрировать не удалось. Стрельбу лежа украинка закончила с кругом штрафа – так же как и стрелявшая по соседству француженка Хло Шевалье. На стойке на круг штрафа отправилась и норвежка Ида Лиен, таким образом все три лидера на экваторе гонки оказались на 6-9 местах перед заключительным этапом.

Но самое плохое для нашей команды случилось не на самом этапе, а чуть ранее – на передаче эстафеты, которую Юлия Джима и Анастасия Меркушина не сумели провести в пределах регламентного коридора, поле чего над Украиной нависла угроза наказания.

На первую же позицию вырвалась сборная Швеции, у которой после относительно неудачного первого этапа в исполнении Моны Брурссон, дальше Ханна Эберг и Линн Перссон кардинально превернули ситуацию в гонке в свою пользу. Ближайшими преследовательницами скандинавок, в пределах восьми секунд, стали США, Италия и Беларусь.

Елена Пидгрушная, зная о возможности наказания команды, тем не менее, отработала финишный этап на своем максимуме! Два огневых рубежа капитан команды прошла всего с одним запасным патроном, показав лучшую стрельбу среди наших девушек! Говорить о неудержимости Лены на дистанции просто излишне: Пидгрушная выиграла свой четвертый этап! К финишу отставание нашей команды от первого места сократилось с 50-ти секунд до 28-ми, и девятую позицию Пидгрушная превратила в четвертое!

Увы, но старания наших девушек в итоге оказались напрасны… После финиша жюри гонки пересмотрели момент передачи эстафеты от Джимы Меркушиной и определили, что нарушение правил заслуживает самого строгого наказания – дисквалификации…

Чуть раньше увлекательную борьбу за победу провели Эльвира Эберг и Елена Кручинкина! Белоруска сумела обыграть шведку на решающем огневом рубеже и вышла на дистанцию последнего круга первой, имея три секунды запаса! Но Эберг-младшая отставание быстро ликвидировала, и весь круг девушки провели рядом! Еще за пару сотен метров Кручинкина была впереди, но финишную прямую Эльвира отработала невероятно мощно, не оставив сопернице ни единого шанса!

Вместе с победой Швеция заработала и Малый хрустальный глобус в эстафетах: по итогам сезона Швеция и Германия заработали по 216 баллов, но скандинавки оказались выше за счет большего числа побед. Третьей и в сегодняшней гонке, и в эстафетном зачете, осталась сборная Франции.

Дисквалификация в «дорогой» эстафете вынудила нашу команду сделать шаг назад и в зачете Кубка наций, где Украина теперь – девятая. Впрочем, месту в топ-десятке и сохранению квоты в пять спортсменок ничто не угрожает.

Завтра восьмой этап Кубка мира продолжится мужской эстафетой. Будем надеяться, что лимит неудач в Нове-Место наша сборная уже исчерпала.

Эстафета. Женщины
1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Норвегия (1+10) +40,0
5. США (0+7) +40,1
6. Италия (0+10) +40,1
...
DSQ Украина (1+10)

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:21
Сборную Украины дисквалифицировали на этапе Кубка мира
Сегодня 18:36
В Сумах задержали мошенника, который обманул пенсионеров на 150 тысяч
Сегодня 18:17
235 км железной дороги на Сумщине планируют электрифицировать в 2022 году
Сегодня 18:00
На Сумщині 1 квітня стартує 16-та Всеукраїнська акція «Серце до серця»
Сегодня 17:56
Громади Сумщини запрошують до участі у конкурсі проєктів
Сегодня 17:27
ФК «Сумы» сыграл вничью с харьковским «Авангардом»
Сегодня 16:49
Глуховского студента за угрозу убийством принудительно госпитализируют в психбольницу
Сегодня 16:31
На Конотопщине фейковые банкиры поживились на 31 тыс. грн
Сегодня 15:58
Вора с Сумщины поймали в Хмельницком
Сегодня 15:50
Сумской погранотряд получил техническую помощь от Госдепартамента США
Сегодня 15:47
На Сумщине взяли под стражу водителя, из-за нарушения ПДД которым погиб пассажир
Сегодня 15:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
Сегодня 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
Сегодня 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
Сегодня 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
Вчера 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
Вчера 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
Вчера 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
01.03.2021 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.30
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45; 22.45
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
14.00; 16.20; 18.40
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.