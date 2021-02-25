Сборную Украины дисквалифицировали на этапе Кубка мира Десятидневная пауза в стартах сильнейших биатлонистов мира завершилась сегодня в чешском Нове-Место, где женской эстафетой стартовал восьмой этап Кубка мира.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра, с одной стороны, не стал изобретать велосипед, выбрав на гонку ту же четверку спортсменок, которая завоевала медаль чемпионата мира. Но, с другой – решил поэкспериментировать с расстановкой, поменяв местами, в сравнении с эстафетой Поклюки, Анастасию Меркушину и Дарью Блашко.

Таким образом, Даша вернулась на более привычный для себя первый этап и провела его очень уверенно! Учитывая довольно сложное стрельбище в Нове-Место, работа с одним запасным патроном на рубеже – очень неплохой результат. Причем стойку Даша отработала за 25 секунд даже с запасным патроном! А на дистанции последнего круга, получив отличный локомотив в виде Ингрид Тандреволд, к финишу этапа пришла третьей, уступая лидирующей норвежке всего две секунды, пишет biathlon.com.ua.

Компанию Норвегии и Украине в лидирующем квартете составили сборные Швейцарии и Австрии. Но большинство команд-лидеров были близко: из претендентов на подиум лишь Германия усилиями Марен Хаммершмидт отстала на 42 секунды.

Юлия Джима на втором этапе стрельбу отработала чуть менее уверенно, с тремя запасными патронами, зато на дистанции отработала очень здорово! Перед стойкой она ногами практически ликвидировало отставание, образовавшееся после двух запасных патронов в лежке. А на последнем круге, получив в попутчицы Динару Алимбекову, уверенно обошла блиставшую в начале сезона белоруску и сохранила для команды третью позицию!

От лидера Юля, правда, отстала на 21 секунду, но надо понимать, что лидером здесь была обладательница желтого биба Тирил Экхофф. Впереди Украины оказалась еще и команда Франции, за которую на стартовых этапах бежали Анаис Бескон и Жюстин Бреза-Буше.

А вот на третьем этапе нашу команду поджидала неудача. Анастасия Меркушина уже на первом круге показала, что сохранить форму, приобретенную к чемпионату мира у Насти не вышло, но важнее было то, что и на огневом рубеже привычную точность Насте продемонстрировать не удалось. Стрельбу лежа украинка закончила с кругом штрафа – так же как и стрелявшая по соседству француженка Хло Шевалье. На стойке на круг штрафа отправилась и норвежка Ида Лиен, таким образом все три лидера на экваторе гонки оказались на 6-9 местах перед заключительным этапом.

Но самое плохое для нашей команды случилось не на самом этапе, а чуть ранее – на передаче эстафеты, которую Юлия Джима и Анастасия Меркушина не сумели провести в пределах регламентного коридора, поле чего над Украиной нависла угроза наказания.

На первую же позицию вырвалась сборная Швеции, у которой после относительно неудачного первого этапа в исполнении Моны Брурссон, дальше Ханна Эберг и Линн Перссон кардинально превернули ситуацию в гонке в свою пользу. Ближайшими преследовательницами скандинавок, в пределах восьми секунд, стали США, Италия и Беларусь.

Елена Пидгрушная, зная о возможности наказания команды, тем не менее, отработала финишный этап на своем максимуме! Два огневых рубежа капитан команды прошла всего с одним запасным патроном, показав лучшую стрельбу среди наших девушек! Говорить о неудержимости Лены на дистанции просто излишне: Пидгрушная выиграла свой четвертый этап! К финишу отставание нашей команды от первого места сократилось с 50-ти секунд до 28-ми, и девятую позицию Пидгрушная превратила в четвертое!

Увы, но старания наших девушек в итоге оказались напрасны… После финиша жюри гонки пересмотрели момент передачи эстафеты от Джимы Меркушиной и определили, что нарушение правил заслуживает самого строгого наказания – дисквалификации…

Чуть раньше увлекательную борьбу за победу провели Эльвира Эберг и Елена Кручинкина! Белоруска сумела обыграть шведку на решающем огневом рубеже и вышла на дистанцию последнего круга первой, имея три секунды запаса! Но Эберг-младшая отставание быстро ликвидировала, и весь круг девушки провели рядом! Еще за пару сотен метров Кручинкина была впереди, но финишную прямую Эльвира отработала невероятно мощно, не оставив сопернице ни единого шанса!

Вместе с победой Швеция заработала и Малый хрустальный глобус в эстафетах: по итогам сезона Швеция и Германия заработали по 216 баллов, но скандинавки оказались выше за счет большего числа побед. Третьей и в сегодняшней гонке, и в эстафетном зачете, осталась сборная Франции.

Дисквалификация в «дорогой» эстафете вынудила нашу команду сделать шаг назад и в зачете Кубка наций, где Украина теперь – девятая. Впрочем, месту в топ-десятке и сохранению квоты в пять спортсменок ничто не угрожает.

Завтра восьмой этап Кубка мира продолжится мужской эстафетой. Будем надеяться, что лимит неудач в Нове-Место наша сборная уже исчерпала.

Эстафета. Женщины

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6

2. Беларусь (0+9) +1,2

3. Франция (1+8) +27,8

4. Норвегия (1+10) +40,0

5. США (0+7) +40,1

6. Италия (0+10) +40,1

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DSQ Украина (1+10)