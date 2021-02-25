В Сумах задержали мошенника, который обманул пенсионеров на 150 тысяч Сегодня, 4 марта, в центре Сум задержали 38-летнего мужчину, который по известной схеме обобрал доверчивых пенсионеров на 150 тыс грн.

Сегодня утром к 90-летней женщине позвонил неизвестный, который рассказал, что ее сын попал в ДТП, поэтому на лечение нужны деньги. Договорились, что пенсионерка соберет все средства, чтобы передать их сыну. За наличными должен был прийти его знакомый. Уже через час пришел неизвестный мужчина, выхватил из рук пакет, в котором было 100 тыс. грн, и убежал. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители оперативно разыскали и задержали мошенника-грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Днепропетровской области. Как выяснилось, до этого задержанный уже приезжал в г. Сумы и таким образом обманул на 50 тыс. грн 76-летнюю женщину. Сумская местная прокуратура уже согласовала задержанному подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 190 УК Украины.