Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:00319

235 км железной дороги на Сумщине планируют электрифицировать в 2022 году

Электрификация железной дороги на Сумщине возможна не ранее 2022-го года.

Об этом сказал глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак во время пресс конференции, которая состоялась 3 марта. Речь шла об инфраструктурных проектах.

«У нас в проекте есть электрификация участка Ворожба - Сумы - Люботин. Предполагаем в этом году сделать соответствующий проект и в следующем приступить к электрификации при условии, что государственная поддержка «Укрзалізниці» будет не разовой, а продолжится и в 2022 году, последующие годы. По ремонту путей, прежде всего мы ремонтируем те участки, где есть ограничение скорости - 20 км/ч. Поэтому ремонт путей будет происходить по принципу наибольшей потребности», - отметил чиновник.

По его словам, работы зафиксируют контрактом, когда будет утвержден финансовый план. Сейчас Минфин его еще не утвердил. Соответственно без него нельзя начать закупки.

Участок от Ворожбы в Люботин через Сумы, о котором идет речь, - это 235 км железной дороги. В государственном бюджете на 2021 год денег на него не предусмотрели. По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, это экономически целесообразно.

«Электрификация участка Сумы-Ворожба, именно этого участка, о Люботине речь пока не идет, Министерство финансов поддерживает, чтобы в этом году была подготовлена проектная документация. Электрификация вообще целесообразна в украинских реалиях, и это не только экологический аспект. Электрификация целесообразна с экономической точки зрения для «Укрзалізниці», потому что перевозки на электричестве существенно дешевле, чем на дизеле, соответственно, это приводит к снижению затрат. Также позволяет повысить эффективность перевозок, повышая скорость. На подготовку проектной документации деньги выделены из госбюджета. Это не финплан «Укрзалізниці». Деньги есть на счете, «Укрзалізниця» может начинать проектирование хоть завтра», - рассказал заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

Сейчас в пределах области электрифицировано около 250 км железной дороги. Последний участок - 76 км от Конотопа до Ворожбы, ввели в эксплуатацию в 2010 году, пишет Суспільне.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:21
Сборную Украины дисквалифицировали на этапе Кубка мира
Сегодня 18:36
В Сумах задержали мошенника, который обманул пенсионеров на 150 тысяч
Сегодня 18:17
235 км железной дороги на Сумщине планируют электрифицировать в 2022 году
Сегодня 18:00
На Сумщині 1 квітня стартує 16-та Всеукраїнська акція «Серце до серця»
Сегодня 17:56
Громади Сумщини запрошують до участі у конкурсі проєктів
Сегодня 17:27
ФК «Сумы» сыграл вничью с харьковским «Авангардом»
Сегодня 16:49
Глуховского студента за угрозу убийством принудительно госпитализируют в психбольницу
Сегодня 16:31
На Конотопщине фейковые банкиры поживились на 31 тыс. грн
Сегодня 15:58
Вора с Сумщины поймали в Хмельницком
Сегодня 15:50
Сумской погранотряд получил техническую помощь от Госдепартамента США
Сегодня 15:47
На Сумщине взяли под стражу водителя, из-за нарушения ПДД которым погиб пассажир
Сегодня 15:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
Сегодня 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
Сегодня 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
Сегодня 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
Вчера 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
Вчера 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
Вчера 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Олександр Соколов: «Роботу над чесними тарифами перетворюють на дешевий спектакль»®
01.03.2021 10:47
Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.30
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45; 22.45
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
14.00; 16.20; 18.40
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.