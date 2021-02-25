235 км железной дороги на Сумщине планируют электрифицировать в 2022 году Электрификация железной дороги на Сумщине возможна не ранее 2022-го года.

Об этом сказал глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак во время пресс конференции, которая состоялась 3 марта. Речь шла об инфраструктурных проектах.

«У нас в проекте есть электрификация участка Ворожба - Сумы - Люботин. Предполагаем в этом году сделать соответствующий проект и в следующем приступить к электрификации при условии, что государственная поддержка «Укрзалізниці» будет не разовой, а продолжится и в 2022 году, последующие годы. По ремонту путей, прежде всего мы ремонтируем те участки, где есть ограничение скорости - 20 км/ч. Поэтому ремонт путей будет происходить по принципу наибольшей потребности», - отметил чиновник.

По его словам, работы зафиксируют контрактом, когда будет утвержден финансовый план. Сейчас Минфин его еще не утвердил. Соответственно без него нельзя начать закупки.

Участок от Ворожбы в Люботин через Сумы, о котором идет речь, - это 235 км железной дороги. В государственном бюджете на 2021 год денег на него не предусмотрели. По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, это экономически целесообразно.

«Электрификация участка Сумы-Ворожба, именно этого участка, о Люботине речь пока не идет, Министерство финансов поддерживает, чтобы в этом году была подготовлена проектная документация. Электрификация вообще целесообразна в украинских реалиях, и это не только экологический аспект. Электрификация целесообразна с экономической точки зрения для «Укрзалізниці», потому что перевозки на электричестве существенно дешевле, чем на дизеле, соответственно, это приводит к снижению затрат. Также позволяет повысить эффективность перевозок, повышая скорость. На подготовку проектной документации деньги выделены из госбюджета. Это не финплан «Укрзалізниці». Деньги есть на счете, «Укрзалізниця» может начинать проектирование хоть завтра», - рассказал заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

Сейчас в пределах области электрифицировано около 250 км железной дороги. Последний участок - 76 км от Конотопа до Ворожбы, ввели в эксплуатацию в 2010 году, пишет Суспільне.