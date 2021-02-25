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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині 1 квітня стартує 16-та Всеукраїнська акція «Серце до серця»

У всіх регіонах України з 1 квітня по 30 вересня проходитиме 16-та Всеукраїнська акція «Серце до серця» під гаслом «Здорові немовлята».

Акція відбуватиметься шістнадцятий рік поспіль і за цей час встигла набути загальнонаціональної підтримки.

За 15 років діяльності фонду спільними зусиллями було зібрано 42 786 419, 30 грн, за які придбано медичне обладнання та передано в безкоштовне користування в територіальні медичні об'єднання кожної області України.

Цього року, акція проходитиме в адаптивному режимі до змін стану захворюваності в територіальних об'єднаннях та з урахуванням карантинних обмежень, пов'язаних з короновірусною інфекцією.

Кошти збиратимуться з метою придбання неотологічного медичного обладнання у дитячі відділення лікарень та пологові будинки України.

Як повідомила координатор акції у Сумській області Крістіна САХНО, на Сумщині традиційно кошти підуть на придбання обладнання в Сумську обласну дитячу клінічну лікарню.

Про заходи, які проходитимуть в рамках акції, повідомлятимемо на сайті Сумської облдержадміністрації.

Детальніше про акцію дивіться за посиланням: https://sercedoserca.com.ua/

 
 
 
Общество
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