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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:27251

Громади Сумщини запрошують до участі у конкурсі проєктів

Громадська організація «Інститут миру і порозуміння» (ІМіП) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» оголосила конкурс проєктів з розвитку безпеки в громадах «Посилення потенціалу громад реалізовувати системні зміни у сфері безпеки, що пов’язані з особливими загрозами та потребами в умовах пандемії COVID-19»

Початок конкурсу – 01 березня, кінцевий термін подачі заявок – 20 березня.

Учасниками конкурсу можуть бути зареєстровані в Україні громадські організації з міст, селищ, сіл та ОТГ на всій території України.

Цей конкурс проєктів проводиться ГО «Інститут миру і порозуміння» в рамках програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Про мету конкурсу його організатори пишуть так: «У березні 2020 року Україна зіштовхнулася зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19, що швидко розповсюджується та клінічно доведених високоефективних способів лікування і профілактики якого поки не існує. В кризовій ситуації, за тимчасової відсутності державних політик та керівництв щодо реакції на пандемію, перший удар прийняли на себе заклади охорони здоров’я, правоохоронні структури, місцеві адміністрації та органи самоврядування в ОТГ. Протягом березня-липня територіальні громади напрацьовували практики кризового управління і збереження рівня безпеки на місцях. Особливо незахищеними перед наслідками пандемії виявилися вразливі групи населення, які зіштовхнулися з найбільшими труднощами при отриманні базових адміністративних послуг та послуг охорони здоров’я (більше інформації про це читайте в розділі «Детальні передумови проведення конкурсу» за посиланням: https://cutt.ly/XlXSTsS). З цією метою ГО ІМіП оголошує конкурс проєктів з розвитку безпеки в громадах за умов пандемії з фокусом на вразливих групах населення». 

Що отримає громада: 

Підтримка проєкту зі зміцнення безпеки передбачає надання: 

1. фінансування на проєктні витрати 

2. навчання команди громади (проєкту) навичкам розвитку безпекових проєктів та розвитку потенціалу громади. 

3. підтримку та консультування у аналізі безпекових ризиків, розробці стратегії з безпеки, створенні системи моніторингу безпеки в громаді. 

Кінцевий термін подання проєктних заявок – 20 березня 2021 року включно.

Учасники, які успішно пройшли відбір, отримають повідомлення на електронну скриньку, вказану в анкеті.

Детально про умови конкурсу читайте не сайті: https://cutt.ly/8lN8Rud

Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету за посиланнямhttps://forms.gle/siYtPXCFAXUs8H9P6 

У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтесь до координатори проєкту Ольги КОРАБЛЬОВОЇ за адресою okorablyova@ipcg.org.ua

 
 
 
Общество
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