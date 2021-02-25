Сумской погранотряд получил техническую помощь от Госдепартамента США Государственная пограничная служба Украины продолжает активно развивать международное сотрудничество, в частности в вопросах привлечения международной технической помощи.

Сегодня, 4 марта, Сумской пограничный отряд получил международную техническую помощь в рамках Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Государственного департамента США.

Программа EXBS продолжает реализацию пилотного проекта по уменьшению рисков на украинско-российском участке границы, который был основан в отделении инспекторов пограничной службы «Славгород» еще в 2018 году и впоследствии расширен на весь отдел пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда.

Представители Программы ЕXBS передали компьютерное и мультимедийное оборудование для продолжения указанных инициатив.

Как отметила координатор Программы EXBS Алена Куцар - международное сотрудничество является очень важным, поскольку только хорошо скоординированное сотрудничество позволяет эффективно противостоять вызовам и угрозам на государственной границе.

Начальник Сумского пограничного отряда полковник Николай Романчук, поблагодарив международным партнерам за сотрудничество, отметил, что Государственная пограничная служба, как составляющая сектора безопасности и обороны Украины, продолжает развиваться и адекватно реагировать на существующие вызовы и угрозы.

«Охрана государственной границы, организация пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств и грузов, противодействие трансграничной преступности - одни из важнейших направлений развития пограничного ведомства. И сотрудничество в этом направлении будет только способствовать дальнейшему повышению уровня пограничной безопасности», - отметил Николай Романчук.