Сумские пограничники на границе поймали россиянина Сумской пограничный отряд продолжает принимать системные меры по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины на участке ответственности.

На днях неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Середина-Буда пограничній патруль, реализуя заранее полученную от местного жителя информацию, задержал мужчину. По его словам, он является гражданином РФ.

Правонарушитель, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию РФ.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в последнее время проживал в г. Киев и следовал к родственникам в Россию. Однако, не имея документов, дающих право на пересечение границы, решил пересечь его незаконным образом.

Сейчас гражданин задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы, нарушение пограничного режима и нарушение правил пребывания в Украине ему грозит административная ответственность.

Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.